Прокуратура нашла экологический «беспорядок» на предприятии «Уралщебень»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела масштабную проверку деятельности ООО «Уралщебень» на предмет соблюдения экологического законодательства. К проверке привлекли специалистов сразу нескольких ведомств, в том числе представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Также к работе подключились эксперты Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Не остался в стороне и Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора.Проверка включала как выездные мероприятия, так и документарный анализ. Результаты её оказались неутешительными для предприятия. Выяснилось, что у компании отсутствует необходимая проектная и разрешительная документация, касающаяся ведения маркшейдерских и геологических работ на производственной площадке. Кроме того, обнаружились серьёзные пробелы в учёте и обращении с отходами. Не нашлось у предприятия и документов по охране атмосферного воздуха. Дополнительно прокуроры зафиксировали факт размещения отходов прямо на территории производства и отсутствие санитарно-защитной зоны предприятия.По итогам проверки прокуратура возбудила сразу несколько административных дел. Среди них статьи о нарушении промышленной безопасности, требований при обращении с отходами и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В результате рассмотрения дел юридическое лицо оштрафовали более чем на 100 с половиной тысячи рублей. По одному из эпизодов предприятию объявили предупреждение.После вмешательства надзорного органа компания начала устранять нарушения и приводить документацию в порядок. Прокуратура заявила, что будет держать ситуацию на контроле до полного устранения всех выявленных проблем. Мероприятие для возрастной категории 18+