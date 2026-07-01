В Екатеринбурге врача отправили в колонию за операцию призывнику ради уклонения от службы

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил врача ЦГКБ №24 Федора Зверева к трем годам колонии общего режима по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.По версии суда, в декабре 2025 года к врачу обратился знакомый с просьбой провести молодому человеку, подлежащему призыву, операцию без медицинских показаний. Следствие считало, что это нужно было для последующего уклонения от военной службы.25 декабря посредник вместе с призывником приехал в приемный покой больницы в переулке Рижском. Как установил суд, Зверев провел хирургическое вмешательство, наложил швы и оформил фиктивные медицинские документы, чтобы придать процедуре вид обоснованной лечебной манипуляции. За это врачу передали 40 тысяч рублей.Суд признал Зверева виновным в получении взятки через посредника за незаконные действия. Помимо трех лет лишения свободы, ему на два года запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в учреждениях и органах здравоохранения.После оглашения приговора врача взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.В суде также отметили, что ранее приговоры уже вынесли Евгению Королеву и Марселю Тактаулову — их признали виновными в посредничестве во взяточничестве. Отдельно в производстве Чкаловского районного суда остается дело в отношении самого призывника Владислава Соколова, которому вменяют соучастие в этой схеме. Мероприятие для возрастной категории 18+