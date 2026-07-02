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Водителя Infiniti арестовали по делу о ДТП с четырьмя погибшими в Каменске-Уральском
Фото: Синарский районный суд Каменска-Уральского
Синарский районный суд Каменска-Уральского отправил под стражу Никиту Трухина, обвиняемого по делу о ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
По версии следствия, Трухин был за рулём автомобиля Infiniti в состоянии опьянения. При развороте он не уступил дорогу встречному ВАЗ-2110, после чего произошло лобовое столкновение.
В результате аварии водитель и три пассажира ВАЗа погибли на месте. Ещё два пассажира Infiniti получили травмы различной степени тяжести.
Трухину предъявлено обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более человек.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 2 сентября 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, Трухин был за рулём автомобиля Infiniti в состоянии опьянения. При развороте он не уступил дорогу встречному ВАЗ-2110, после чего произошло лобовое столкновение.
В результате аварии водитель и три пассажира ВАЗа погибли на месте. Ещё два пассажира Infiniti получили травмы различной степени тяжести.
Трухину предъявлено обвинение по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности гибель двух и более человек.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 2 сентября 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
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