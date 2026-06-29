В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в двойном убийстве рецидивиста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения фигуранту резонансного уголовного дела. Речь идёт о Михаиле Манине, подозреваемом в совершении двойного убийства.Манину инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Согласно версии следствия, преступление было совершено 28 июня 2026 года в частном доме на улице Заречной в Нижнем Тагиле. В доме были обнаружены тела двух женщин 1973 и 1955 годов рождения. На телах обеих женщин зафиксированы множественные колото-резаные ранения.На следующий день после обнаружения тел, 29 июня, полиция задержала подозреваемого. Им оказался Михаил Манин. Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек.Установлено, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был судим по части 1 статьи 105 УК РФ за убийство. На момент задержания у него имелась неснятая судимость. Кроме того, мужчина находился под административным надзором.Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Изучив материалы дела, судья удовлетворил ходатайство. Манина заключили под стражу на срок до 28 августа 2026 года включительно.Вынесенное постановление пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в течение трёх суток. Мероприятие для возрастной категории 18+