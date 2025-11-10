Возрастное ограничение 18+
В полиции рассказали подробности убийства на улице Бородина в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В полиции и СК подтвердили сообщения об убийстве на Химмаше в Екатеринбурге. По уточнённой информации, резня произошла в квартире.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД Екатеринбурга, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов, он задержан. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
«Утром 10 ноября 2025 года в одной из квартир дома по улице Бородина в Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с причинением ножевых ранений нескольким гражданам. В результате одна женщина, 1973 г.р., являвшаяся хозяйкой жилища, от полученных повреждений скончалась. Двое других пострадавших – находившиеся в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения, в связи с чем сейчас им оказывается необходимая медпомощь», — сообщили в СК.
Задержан подозреваемый, мужчина 1998 года рождения. По информации ведомства, он находился в гостях у погибшей женщины. По предварительным данным, он был пьян, возникла ссора.
В полиции уточнили, что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 9:30 утра. «На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы, которым фигурант, находившийся в этот момент на улице, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По имеющимся сведениям, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов», — уточнили в УМВД по Екатеринбургу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД Екатеринбурга, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов, он задержан. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух лиц, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
«Утром 10 ноября 2025 года в одной из квартир дома по улице Бородина в Екатеринбурге произошёл инцидент, связанный с причинением ножевых ранений нескольким гражданам. В результате одна женщина, 1973 г.р., являвшаяся хозяйкой жилища, от полученных повреждений скончалась. Двое других пострадавших – находившиеся в гостях мужчина и женщина – получили телесные повреждения, в связи с чем сейчас им оказывается необходимая медпомощь», — сообщили в СК.
Задержан подозреваемый, мужчина 1998 года рождения. По информации ведомства, он находился в гостях у погибшей женщины. По предварительным данным, он был пьян, возникла ссора.
В полиции уточнили, что сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 9:30 утра. «На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы, которым фигурант, находившийся в этот момент на улице, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По имеющимся сведениям, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов», — уточнили в УМВД по Екатеринбургу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию