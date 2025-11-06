В Екатеринбурге устроившему резню на улице Бородина директору магазина предъявили обвинение

«В настоящее время гражданин задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу»,

– рассказал Горелых.

«В три часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый "недогон", и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого "фуршета"»,