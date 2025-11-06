Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге устроившему резню на улице Бородина директору магазина предъявили обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителю Екатеринбурга, которого задержали после резни на Химмаше, предъявили обвинение, сообщает «Патрульный участок».
«В настоящее время гражданин задержан в процессуальном порядке, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу»,
– пишет ресурс.
Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, во время застолья у местной жительницы у него возник конфликт с хозяйкой квартиры, которую он зарезал, после чего мужчина напал ещё на двух человек. По данным полиции, обвиняемый работает директором одного из сетевых магазинов.
Сообщается, что в ходе допроса он признал вину и объяснил свои действия чрезмерным употреблением спиртного.
Как рассказал начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, фигурант употребил порядка трёх-четырёх литров «пенного», но этого не хватило.
«В три часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый "недогон", и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого "фуршета"»,
– рассказал Горелых.
Он также сообщил, что ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался, подчеркнув, что на его счету было лишь привлечение к административной ответственности за хулиганство.
