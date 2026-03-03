Возрастное ограничение 18+
Память Николая Коляды почтут чтением интервью с ним
Фото: Вечерние Ведомости
В среду, 11 марта, в Екатеринбурге, в креативном кластере «Л52» состоится Вечер памяти известного уральского драматурга и режиссёра Николая Коляды. Мероприятие начнётся в 19.00 по адресу: улица Бажова, 124а.
Актёры театра Николая Коляды решили почтить память о своём руководителе и учителе не самым обычным образом. В этот вечер они будут зачитывать фрагменты из интервью мастера разных лет. Из это его увековеченной прямой речи можно узнать о мировоззрении Николая Коляды, услышать его мысли о театре и литературе.
Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих. Могут прийти и подростки старше 12 лет, интересующиеся современным театром.
Николай Коляда умер в начале марта. Причиной смерти была пневмония и осложнения, вызванные — в том числе — желанием режиссёра и драматурга закончить новый спектакль. Ради этой постановки он покинул больницу, где проходил лечение, а вскоре был повторно госпитализирован. Прощание с Колядой состоялось 5 марта и вызвало огромный поток поклонников к зданию театра. Мероприятие для возрастной категории 18+
