Память Николая Коляды почтут чтением интервью с ним

19.12 Вторник, 10 марта 2026
Фото: Вечерние Ведомости
В среду, 11 марта, в Екатеринбурге, в креативном кластере «Л52» состоится Вечер памяти известного уральского драматурга и режиссёра Николая Коляды. Мероприятие начнётся в 19.00 по адресу: улица Бажова, 124а.

Актёры театра Николая Коляды решили почтить память о своём руководителе и учителе не самым обычным образом. В этот вечер они будут зачитывать фрагменты из интервью мастера разных лет. Из это его увековеченной прямой речи можно узнать о мировоззрении Николая Коляды, услышать его мысли о театре и литературе.

Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих. Могут прийти и подростки старше 12 лет, интересующиеся современным театром.

Николай Коляда умер в начале марта. Причиной смерти была пневмония и осложнения, вызванные — в том числе — желанием режиссёра и драматурга закончить новый спектакль. Ради этой постановки он покинул больницу, где проходил лечение, а вскоре был повторно госпитализирован. Прощание с Колядой состоялось 5 марта и вызвало огромный поток поклонников к зданию театра.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
