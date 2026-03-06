Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге временное пристанище ищут для голубя
Фото из соцсетей
Зоозащитники, как правило, временное или постоянное жилье подыскивают для кошечек или собачек. Но случилось так, что передержка срочно понадобилась для обычного уличного голубя.
Птицу нашли горожане ещё в ноябре 2025 года. В вечернем полумраке он сидел на асфальте и не мог взлететь. Его подобрали и отнесли в ветклинику «ЗооСпец», где у Прохора (такая кличка приклеилась к подобранцу) диагностировали инфекционное заболевание.
Люди, подобравшие голубя, провели с ним длительный курс лечения. Это дало результат — Прохор приободрился, а новый анализ показал отрицательный результат. Правда, на этом лечение не остановилось — в данном случае нужно продолжать курс, пока диагностика ещё дважды не покажет наличия инфекции в птичьем организме. Вот только опекуны Прохора заниматься этим дальше не могут — так сложились жизненные обстоятельства.
По выше указанной причине срочно разыскивается человек, который бы взял голубя к себе, долечил бы его, а с наступлением тёплых весенних дней выпустил бы его на волю. Как указывают опекуны Прохора (с которыми можно связаться через персональную ВК-страницу) на медикаменты тратиться не придётся — все необходимые лекарства уже закуплены.
