Более 10 тысяч нарушений ПДД пресечено в Свердловской области за праздничные дни

В минувшие праздничные выходные, включая Международный женский день, на дорогах Среднего Урала прошел очередной этап оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». С 6 по 9 марта усиленные наряды ДПС контролировали трассы, места массового отдыха и участки, требующие особого внимания.Как докладывает областная Госавтоинспекция, всего за праздничные дни было пресечено более 10 тысяч нарушений правил дорожного движения. Почти 9 тысяч из них допущено водителями, еще почти 1200 — пешеходами. Главный итог рейда — масштабное отстранение от управления тех, кто представлял реальную угрозу для окружающих.За четыре дня из дорожного движения исключены более 600 водителей. Из них 244 человека управляли транспортом с признаками опьянения, а почти 400 не имели права управления либо были лишены этого права. Кроме того, 151 материал составлен за выезд на встречную полосу, 435 транспортных средств помещены на специализированные стоянки.Праздничные дни не стали поводом для послаблений. Так, 8 марта в Серове на 336-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов остановлена «Лада Гранта». У 23-летнего водителя обнаружили признаки опьянения, а освидетельствование показало 0,385 мг/л. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек никогда не получал водительское удостоверение. В отношении него составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+