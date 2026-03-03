На трассе Екатеринбург — Тюмень опять введут реверсивное движение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

ФКУ «Уралуправтодор» информирует водителей о проведении капитального ремонта на автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург — Тюмень. Работы будут проводиться завтра, 11 марта, в связи с чем временно изменится схема движения.Изменения коснутся обходной дороги посёлка городского типа Белоярский. Там будет организовано реверсивное движение транспорта. Действовать оно будет не целый день, а в два временных промежутка. Первый перерыв в движении ожидается с 11.00 до 11.30. Второй раз реверсивная схема будет действовать с 16.00 до 16.30. В эти полчаса проезд будет возможен поочередно для встречных потоков.Для водителей, следующим в направлении города Заречный, предусмотрен альтернативный маршрут. Объехать участок с ограничениями можно по той же трассе Р-351, выполнив съезд на 50-м километре дороги. Этот путь позволит избежать ожидания в реверсивной пробке.Водителей призывают заранее планировать свои поездки с учётом возможных затруднений. Рекомендуется закладывать дополнительное время на дорогу либо использовать предложенный путь объезда. Мероприятие для возрастной категории 18+