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Уголовное дело обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле передали в суд

16.44 Среда, 14 мая 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле, в которых обвиняют её ранее судимого соседа соседа.

Напомним, речь идёт о 11-летней девочки, тело которой обнаружили в подвале жилого дома 31 августа 2024 года. В изнасиловании и убийстве обвинили мужчину, который, по данным СМИ, снимал квартиру в том же доме, где девочка жила со своим отцом.

Как рассказал Вечерним ведомостям руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин, это преступление оказалось не единственным.

«Кроме жестоких преступлений в отношении малолетней девочки, следствием СК России в действиях фигуранта были выявлены и ранее не известные правоохранительным органам факты преступных деяний в отношении другой потерпевшей. Им также была дана надлежащая правовая оценка»,

– сказал Сапегин.


По версии следствия, 5 августа 2024 года обвиняемый совершил насильственные действия сексуализированного характера в отношении знакомой ему девушки, 2004 года рождения. В этот день он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил девушку в подвальное помещение, в котором проживал, и надругался над ней. После этого он ещё на протяжении нескольких часов не отпускал её домой, несмотря на просьбы. По данным прокуратуры области, он удерживал её против воли в своей комнате четыре часа.

Пятиклассницу он изнасиловал 30 августа. Он точно также обманом заманил девочку к себе домой, где совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней, и, чтобы скрыть это, задушил её. Телефон пятиклассницы он выбросил в окно, а тело оставил в подвале, прикрыв дверью.

Школьницу искали 140 сотрудников полиции Нижнего Тагила, а также волонтёры сразу трёх добровольных отрядов, рассказал Вечерним ведомостям начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Мужчине было предъявлено обвинение по пунктам «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряжённое с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), пункту «в» части 5 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, сопряжённое с совершением другого особо тяжкого преступления против личности), пункту «в» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сопряжённые с совершением другого особо тяжкого преступления против личности), части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей), части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей) и части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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