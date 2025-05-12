Уголовное дело обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле передали в суд

– сказал Сапегин.

«Кроме жестоких преступлений в отношении малолетней девочки, следствием СК России в действиях фигуранта были выявлены и ранее не известные правоохранительным органам факты преступных деяний в отношении другой потерпевшей. Им также была дана надлежащая правовая оценка»,