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В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В центральном аппарате СК затребовали доклад по делу об убийстве в Нижней Туре, где на семейную пару напал неадекватный мужчина.
Ранее издание «Открытый Лесной» писало, что 1 августа утром, примерно в 07.00, во дворах на семейную пару напал неадеквата с ножом. В результате женщина скончалась, а её супруг, пытавшийся защитить любимую, получил ранение в плечо.
По данным ресурса, это произошло после того, как пара проводила на автобусную остановку свою дочь – девочку-подростка. Неадекватный мужчина ехал на электросамокате мимо супругов и вдруг стал что-то невнятно кричать в их адрес. Женщина сделала ему замечание, и тогда мужчина остановился, достал из-под одежды нож и бросился на пару.
Скрутить нападавшего помогли жильцы ближайших домов, выбежавшие на крики. Позже его передали сотрудникам полиции.
По факту инцидента следственными органами СКР по Свердловской области в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
Неадеквата отправили под стражу, где он будет находится до 30 сентября 2025 года.
Ранее издание «Открытый Лесной» писало, что 1 августа утром, примерно в 07.00, во дворах на семейную пару напал неадеквата с ножом. В результате женщина скончалась, а её супруг, пытавшийся защитить любимую, получил ранение в плечо.
По данным ресурса, это произошло после того, как пара проводила на автобусную остановку свою дочь – девочку-подростка. Неадекватный мужчина ехал на электросамокате мимо супругов и вдруг стал что-то невнятно кричать в их адрес. Женщина сделала ему замечание, и тогда мужчина остановился, достал из-под одежды нож и бросился на пару.
Скрутить нападавшего помогли жильцы ближайших домов, выбежавшие на крики. Позже его передали сотрудникам полиции.
По факту инцидента следственными органами СКР по Свердловской области в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Неадеквата отправили под стражу, где он будет находится до 30 сентября 2025 года.
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