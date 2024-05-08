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Экс-главу Каменского городского округа арестовали
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего главу Каменского городского округа Сергея Белоусова отправили под стражу. Его подозревают в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Как сообщает URA.RU, в среду, 8 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня. По данным информационного издания, экс-мэра отправили в СИЗО-1.
Речь может идти о взятках на общую сумму в 4 миллиона рублей, пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на свои источники.
В сентябре 2023 года Сергей Белоусов ушёл в отставку. Это случилось после того, как его заподозрили во взяточничестве и завели уголовное дело.
Как сообщает URA.RU, в среду, 8 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня. По данным информационного издания, экс-мэра отправили в СИЗО-1.
Речь может идти о взятках на общую сумму в 4 миллиона рублей, пишет «Ъ-Урал» со ссылкой на свои источники.
В сентябре 2023 года Сергей Белоусов ушёл в отставку. Это случилось после того, как его заподозрили во взяточничестве и завели уголовное дело.
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