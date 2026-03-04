Возрастное ограничение 18+

Зарезавший мать шестерых детей житель Рефтинского признался в убийстве

Расстроенный подачей супругой заявления на развод мужчина заявил, что «не сдержался»

18.22 Четверг, 5 марта 2026
Фото: СК по Свердловской области
Накануне главврач Асбестовской горбольницы Игорь Брагин сообщил, что в здании Рефтинсского подразделения больницы была зверски убита медсестра, мать шестерых детей, 38-летняя Виктория Блискунова.

Убийцу задержали по горячим следам — им оказался бывший муж Блискуновой, который, как сообщили знакомые семьи, не выдержал того, что Блискунова подала на развод.

Сегодня свердловский СК показал видео с допроса Блискунова.

«Случилась критическая ситуация. После чего я пришел к ней на работу. После чего я не сдержался, нанес ей ножевые раны, несовместимые с жизнью»,

— говорит убийца на видео.


у 41-летнего Сергея Блискунова шесть судимостей, пишет телеграм-канал Ural Mash — за кражу, угон и нападение на человека, в 2023 году ему выдвигали обвинение за лёгкое причинение вреда здоровью, но лишением свободы для мужчины это не закончилось.

Ранее Блискунов работал водителем троллейбуса в Екатеринбурге, вместе с Викторией они жили в уральской столице. В 2019 году они вернулись из Екатеринбурга в Рефтинский — после того как семилетний сын, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры на девятом этаже и погиб, рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

У Блискуновой осталось 6 дочерей.

Похожий случай произошёл два года назад в Екатеринбурге: убийство тоже совершил бывший муж, и он тоже это сделал, придя к своей экс-супруге на работу — в офис «Сбера» на Уралмаше. Как и в случае с убийством в Рефтинском, мужчина был ранее судим и решил мстить своей бывшей женщине из-за расставания. Сергей Зуев (так звали убийцу) в итоге получил 9 лет колонии, но вместо отбытия уголовного наказания решил заключить контракт с Минбороны и погиб в ходе боевых действий спустя несколько месяцев.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
