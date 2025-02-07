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В Екатеринбурге перед судом предстанут обвиняемые в гибели подростка на тренировке по плаванию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего руководителя и тренера Физкультурно-спортивного комплекса АО «Северский трубный завод». Их обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что повлекло гибель подростка во время тренировки по плаванию (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Как установлено следствием, 24 ноября 2023 года в бассейне комплекса 12-летний мальчик, находясь без присмотра тренера, снял защитную решетку с дна бассейна, что привело к тому, что его рука застряла в трубе системы водоотведения. Подросток не смог выбраться, что привело к его гибели от асфиксии.
Обвиняемые нарушили требования безопасности: руководитель комплекса допустил до тренировок детей в бассейне, оборудованным не надежно закрытой защитной решеткой и не обеспечил наличие необходимого квалифицированного персонала для контроля за детьми. Тренер же не предупредила детей о возможных опасностях, не проконтролировала соблюдение дисциплины, покинула во время тренировки группу, вовремя не предприняла меры, направленные на спасение утопающего. Уголовное дело направлено в Полевской городской суд для дальнейшего рассмотрения.
Как установлено следствием, 24 ноября 2023 года в бассейне комплекса 12-летний мальчик, находясь без присмотра тренера, снял защитную решетку с дна бассейна, что привело к тому, что его рука застряла в трубе системы водоотведения. Подросток не смог выбраться, что привело к его гибели от асфиксии.
Обвиняемые нарушили требования безопасности: руководитель комплекса допустил до тренировок детей в бассейне, оборудованным не надежно закрытой защитной решеткой и не обеспечил наличие необходимого квалифицированного персонала для контроля за детьми. Тренер же не предупредила детей о возможных опасностях, не проконтролировала соблюдение дисциплины, покинула во время тренировки группу, вовремя не предприняла меры, направленные на спасение утопающего. Уголовное дело направлено в Полевской городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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