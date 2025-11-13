Возрастное ограничение 18+
В Полевском вынесли приговор по делу о гибели подростка во время занятий в бассейне
Фото: Полевской городской суд
В Полевском вынесли приговор по делу о гибели 12-летнего мальчика, утонувшего в местном бассейне во время занятий по плаванию.
Трагедия, напомним, произошла 14 ноября 2023 года. Руку подростка затянуло в сливное отверстие, он не смог всплыть и захлебнулся. Вытащить мальчика удалось только после отключения системы фильтрации, но к этому моменту ребёнок уже не подавал признаков жизни.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, мальчик сам сдвинул решётку, закрывавшую слив. Виновным в том, что решётка была ненадёжно закреплена, признали руководителя физкультурно-оздоровительного комплекса АО «Северский трубный завод» Вячеслава Мамочкина. Кроме того, в штате учреждения отсутствовал инструктор-методист, который должен был контролировать безопасность тренировок.
Также виновной признали тренера Марину Васильеву за то, что она не проинструктировала об опасностях снятия решёток, оставила группу без присмотра, не отключила систему водоотведения и не вызвала экстренные службы.
Сообщается, что Мамочкин признал вину частично, а Васильева полностью отрицала свою причастность к трагедии.
Полевской городской суд признал обоих виновными по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»). Вячеслав Мамочкин получил 2 года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей, а также лишился права занимать руководящие должности сроком на один год. Марина Васильева была приговорена к 2 годам принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, и также лишилась права заниматься педагогической деятельностью на 1 год.
Приговор пока не вступил в законную силу.
