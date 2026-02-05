Возрастное ограничение 18+
Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд подтвердил обвинительный приговор 17-летнему жителю Екатеринбурга, совершившему два жестоких нападения. На преступление агрессивный парень пошёл весной 2025 года.
Инциденты произошли с разницей в короткое время в разных районах города. Подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не лишил жизни двух случайных прохожих.
Первое нападение случилось на улице Щорса. Юноша зашёл в подъезд жилого дома, где увидел мужчину, сидевшего на лестничной клетке. Без каких-либо причин и разговоров он нанёс незнакомцу не менее восьми ударов ножом в спину и голову. Оставив тяжелораненого, нападавший отправился дальше.
На улице Уктусской он выбрал новую жертву — проходившего мимо мужчину. Подросток нанёс ему два удара ножом в жизненно важные органы и скрылся с места преступления. Обоим пострадавшим чудом удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
В суде первой инстанции подсудимый пытался смягчить свою вину, заявляя об отсутствии умысла на убийство. Он утверждал, что лишь хотел причинить лёгкий вред из-за внезапно нахлынувшей агрессии. Однако Ленинский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в покушении на убийство двух лиц.
Суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Защита осуждённого подала апелляцию, пытаясь оспорить приговор. Однако коллегия Свердловского областного суда, изучив материалы дела, оставила решение без изменения. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.
