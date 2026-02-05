Вступил приговор екатеринбургскому подростку с ножом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд подтвердил обвинительный приговор 17-летнему жителю Екатеринбурга, совершившему два жестоких нападения. На преступление агрессивный парень пошёл весной 2025 года.Инциденты произошли с разницей в короткое время в разных районах города. Подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, едва не лишил жизни двух случайных прохожих.Первое нападение случилось на улице Щорса. Юноша зашёл в подъезд жилого дома, где увидел мужчину, сидевшего на лестничной клетке. Без каких-либо причин и разговоров он нанёс незнакомцу не менее восьми ударов ножом в спину и голову. Оставив тяжелораненого, нападавший отправился дальше.На улице Уктусской он выбрал новую жертву — проходившего мимо мужчину. Подросток нанёс ему два удара ножом в жизненно важные органы и скрылся с места преступления. Обоим пострадавшим чудом удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.В суде первой инстанции подсудимый пытался смягчить свою вину, заявляя об отсутствии умысла на убийство. Он утверждал, что лишь хотел причинить лёгкий вред из-за внезапно нахлынувшей агрессии. Однако Ленинский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в покушении на убийство двух лиц.Суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Защита осуждённого подала апелляцию, пытаясь оспорить приговор. Однако коллегия Свердловского областного суда, изучив материалы дела, оставила решение без изменения. Приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению. Мероприятие для возрастной категории 18+