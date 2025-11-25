Бывшего сотрудника полиции из Невьянска приговорили к пяти годам колонии за получение взятки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Кировградский городской суд вынес приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Невьянское» Алексею Храмкову. Как сообщает прокуратура Свердловской области, он признан виновным в получении взятки в крупном размере по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.Суд установил, что 05 мая Храмков вместе со старшим оперуполномоченным своего отделения, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил 250 тысяч рублей от мужчины, занимавшегося незаконной добычей драгоценного металла в Невьянском и Кировградском районах. Деньги были оставлены в бардачке автомобиля, принадлежавшего оперуполномоченному. По данным пресс-службы прокуратуры, вознаграждение предназначалось за общее покровительство и отсутствие вмешательства в незаконную деятельность.Сотрудников полиции задержали сразу после того, как они попытались забрать деньги из автомобиля. Алексей Храмков признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 1 млн рублей, а также запрет на замещение должностей в органах государственной власти и правоохранительных структурах на 5 лет. Кроме того, он лишён звания «майор полиции».Материалы в отношении взяткодателя завершились постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку он активно способствовал расследованию. Уголовное дело в отношении второго фигуранта продолжают рассматривать в суде.