В Екатеринбурге утвердили обвинение по делам о мошенничестве при организации школьного питания
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по ряду уголовных дел о мошенничестве на сумму 80,1 миллиона рублей при организации школьного питания.
Обвиняемыми по уголовным делам проходят десять местных жителей. Среди них – бывшая исполняющая обязанности директора, её заместитель, начальник юридического отдела и главный экономист ЕМУП «Столовая № 41», пятеро руководителей организаций-контрагентов и одно не должностное лицо. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество организованной группой в особо крупном размере, в том числе с использованием служебного положения»).
По версии следствия, соучастники использовали меньше продуктов, чем предусмотрено нормативными актами, за счёт чего экономили. При этом в отчётные документы, как впоследствии выяснилось, вносились заведомо ложные сведения. Согласно материалам дела, это продолжалось в период с января 2022 года по декабрь 2023 года.
В результате бюджету Екатеринбурга был нанесён ущерб на сумму не менее 80,1 миллиона рублей, рассказали в областной прокуратуре.
Уголовные дела в отношении бывших исполняющей обязанности директора и главного экономиста выделены в отдельное производство из-за заключения ими досудебного соглашения о сотрудничестве. Также отдельно расследуется уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое предложило использовать такую схему.
Уголовные дела с утверждённым обвинением в ближайшее время передадут в Железнодорожный суд для рассмотрения по существу.
