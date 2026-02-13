Возрастное ограничение 18+
По предприятиям оборонки в Свердловской разослали поддельное письмо о снятии брони с сотрудников
В Свердловской области начали распространять поддельное письмо о якобы снятии бронирования с работников оборонных предприятий. О новом фейке сообщили в соцсетях Антитеррористической комиссии Свердловской области.
Отмечается, что неизвестные с помощью современных технологий сгенерировали документ, который рассылают руководителям заводов оборонно-промышленного комплекса. В письме утверждается, что сотрудников, находящихся в запасе, якобы лишают брони для последующего заключения контрактов с Минобороны. Эта информация не соответствует действительности, рассказали в Комиссии.
Руководителей и сотрудников просят не отправлять данные на подозрительные электронные адреса и не переходить по фишинговым ссылкам.
Подчёркивается, что все решения регионального уровня публикуются только через официальные порталы. Жителей просят не распространять неподтверждённые сообщения в мессенджерах и соцсетях.
