По предприятиям оборонки в Свердловской разослали поддельное письмо о снятии брони с сотрудников

В Свердловской области начали распространять поддельное письмо о якобы снятии бронирования с работников оборонных предприятий. О новом фейке сообщили в соцсетях Антитеррористической комиссии Свердловской области.Отмечается, что неизвестные с помощью современных технологий сгенерировали документ, который рассылают руководителям заводов оборонно-промышленного комплекса. В письме утверждается, что сотрудников, находящихся в запасе, якобы лишают брони для последующего заключения контрактов с Минобороны. Эта информация не соответствует действительности, рассказали в Комиссии.Руководителей и сотрудников просят не отправлять данные на подозрительные электронные адреса и не переходить по фишинговым ссылкам.Подчёркивается, что все решения регионального уровня публикуются только через официальные порталы. Жителей просят не распространять неподтверждённые сообщения в мессенджерах и соцсетях. Мероприятие для возрастной категории 18+