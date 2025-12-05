Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-экономисту «Столовой №41» по делу о хищении 80 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 12 декабря, в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему главному экономисту ЕМУП «Столовая №41» Евгении Ярмош по делу о хищении из городского бюджета более 80 миллионов рублей при организации школьного питания.
Напомним, кроме Ярмош обвиняемыми по делу проходят ещё девять человек: бывшая исполняющая обязанности директора, её заместитель, начальник юридического отдела «Столовой №41», пятеро руководителей организаций-контрагентов и одно недолжностное лицо.
По версии следствия, это продолжалось с января 2022 года по декабрь 2023 года. Согласно материалам дела, фигуранты похищали бюджетные деньги за счёт разницы, которая возникала между фактически использованным объёмом продуктов и тем, что отражено в отчётах. Таким образом, как считает следствие, они присвоили себе не менее 80,1 миллиона рублей.
Суд признал Евгению Ярмош виновной в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил её к 3 годам условно с испытательным сроком в 4 года, сообщили в областной прокуратуре.
Уголовные дела в отношении других фигурантов ещё находятся на рассмотрении.
