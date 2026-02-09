В Екатеринбурге «умная» камера нашла объявленного в федеральный розыск жителя Киржача





– рассказали в управлении. «Со слов задержанного, он знал о том, что его ищет полиция, но не собирался сдаваться правоохранительным органам добровольно, в бега пустился намеренно. На одном месте он старался долго не задерживаться»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге «умная» камера на железнодорожном вокзале помогла задержать 19-летнего жителя Киржача, города во Владимирской области, который был объявлен в федеральный розыск.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе УТ МВД, молодого человека обвиняют в кражи с банковского счёта в крупном размере (по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Уголовное дело возбудили 18 января 2025 года, 30 июня дело передали в суд, и 29 октября обвиняемого объявили в федеральный розыск, поскольку он не явился на заседание.Отмечается, что при задержании в Екатеринбурге разыскиваемый сопротивляться не стал.Сообщается, что «умные» камеры («Система биометрической идентификации»), с помощью которых нашли беглеца, начали работать в уральской столице с прошлого года.Мероприятие для возрастной категории 18+