Из-за коммунальной аварии на Выездном переулке в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после коммунальной аварии в многоквартирном доме на Выездном переулке возбудили уголовное дело.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 18 января 2026 года жильцы сообщили управляющей компании о кипятке в подвале дома, но проблему решили только спустя шесть дней. Из-за постоянного испарения, по словам жильцов, в квартирах появилась плесень.
Также жители дома заявили представителям прокуратуры, проводивших проверку, что трубы в подвале не меняли очень давно.
Задокументировав нарушения, ведомство передало материалы проверки органам следствия. Впоследствии СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
