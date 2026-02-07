Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше задержали 20-летнюю девушку с наркотиками
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге недалеко от парка Победы сотрудники ППСП задержали 20-летнюю девушку, в сумке у которой лежали синтетические наркотики.
Как рассказали в городском УМВД, это произошло 4 февраля. Патрульный автомобиль проезжал через гаражный массив на Кировградской, когда полицейские заметили одинокую девушку. Сначала они решили, что ей нужна помощь, но потом догадались, почему она была в этом месте одна.
Уже в отделении полиции выяснилось, что девушка – студентка одного из местных техникумов, выбравшая для себя незаконный способ заработка. При досмотре у неё нашли пакет с 12 свёртками в чёрной изоленте, и ещё 5 – в кармане куртки. Позже экспертиза показала, что это был N-метилэфедрон.
Против девушки возбудили уголовное дело. Её обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
«Когда её попросили показать содержимое сумочки, девушка начала суетиться. На прямой вопрос полицейского, имеются ли у неё запрещенные предметы, она ответить не смогла. Первое, что она спросила, когда дар речи вернулся: "А что мне за это будет?"»,
– рассказали в пресс-группе.
