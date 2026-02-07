На Уралмаше задержали 20-летнюю девушку с наркотиками

– рассказали в пресс-группе.

«Когда её попросили показать содержимое сумочки, девушка начала суетиться. На прямой вопрос полицейского, имеются ли у неё запрещенные предметы, она ответить не смогла. Первое, что она спросила, когда дар речи вернулся: "А что мне за это будет?"»,