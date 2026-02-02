Екатеринбуржца подозревают в продаже арендованной техники





– сказали в пресс-группе. «В настоящее время в отношении гражданина возбуждено очередное уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Полиция располагает информацией о его причастности как минимум к 20 подобным эпизодам на территории Екатеринбурга, Свердловской области и Челябинска»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. В полиции считают, что он продавал технику, которую брал в аренду.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, на мужчину в полицию заявили владельцы техники, у которых он её брал в прокат. По их словам, он не только не возвращал имущество, но и не вносил плату за аренду, а потом и вовсе прекращал выходить на связь.Так, например, у одного из заявителей он взял в аренду игровую приставку, и, как позже выяснилось, продал её.Всех, кто пострадал от действий подозреваемого, просят обращаться в полицию. Мероприятие для возрастной категории 18+