Екатеринбуржца подозревают в продаже арендованной техники
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. В полиции считают, что он продавал технику, которую брал в аренду.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, на мужчину в полицию заявили владельцы техники, у которых он её брал в прокат. По их словам, он не только не возвращал имущество, но и не вносил плату за аренду, а потом и вовсе прекращал выходить на связь.
Так, например, у одного из заявителей он взял в аренду игровую приставку, и, как позже выяснилось, продал её.
«В настоящее время в отношении гражданина возбуждено очередное уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Полиция располагает информацией о его причастности как минимум к 20 подобным эпизодам на территории Екатеринбурга, Свердловской области и Челябинска»,
– сказали в пресс-группе.
