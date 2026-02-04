Суд не поверил в версию с самообороной обвиняемому в покушении на убийство тавдинцу





рассказали в пресс-службе. «Потерпевший выжил лишь благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Тавдинский районный суд не поверил местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство, в его версию с самообороной.По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, в июне 2025 года подсудимый пригласил к себе в гости знакомого, с которым после употребления спиртного у него произошёл конфликт. Конфронтация быстро переросла в поножовщину, едва не закончившейся гибелью гостя.В суде обвиняемый утверждал, что он защищался, но множественные ранения, которые получил потерпевший, не соответствовали версии с самообороной.Мужчину признали виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), и с учётом предыдущей непогашённой судимости его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима с 1 годом ограничения свободы после освобождения. Также с осуждённого взыскали 50 тысяч рублей моральной компенсации.Приговор пока не вступил в законную силу.Мероприятие для возрастной категории 18+