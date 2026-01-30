Возрастное ограничение 18+
Жителю города Реж придётся отработать украденные консервы
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Режевской городской суд вынес приговор местному жителю за неоднократные кражи из магазина. Мужчина признан виновным в двух эпизодах хищения продуктов.
Как установило следствие, в январе 2025 года осуждённый похитил из торговой сети «Монетка» 14 банок тушёной говядины. Спустя несколько дней он повторил кражу, унеся 10 банок консервированной горбуши. Общий ущерб магазину составил порядка 3,5 тысяч рублей.
В суде «охотник за консервами» полностью признал свою вину и раскаялся. Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, состояние здоровья и наличие инвалидности. Однако отягчающим фактором стала судимость, не погашенная на момент новых краж. В итоге суд назначил наказание по совокупности преступлений.
Осуждённый приговорён к 3 годам и 8 месяцам принудительных работ. Из его заработка будет удерживаться 5% в доход государства. Своё наказание он будет отбывать в исправительном центре, куда должен прибыть самостоятельно под контролем уголовно-исполнительной системы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
