Возрастное ограничение 18+
Против экс-главы Балтымской сельской администрации возбудили уголовное дело из-за рубки деревьев
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Против бывшего главы Балтымской сельской администрации Верхнепышминского городского округа после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.
Как рассказали в официальном телеграм-канале областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в мае 2024 года бывший глава дал распоряжение о вырубке деревьев на территории государственного лесного фонда несмотря на то, что место, на котором он разрешил вырубку, не относится к землям округа. Каких-либо документов, позволяющих вырубать деревья в том месте, у него не было.
Объём вырубленных деревьев составил 9,723 квадратных метра. Ущерб лесному фонду был оценен в 162 тысячи рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в официальном телеграм-канале областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в мае 2024 года бывший глава дал распоряжение о вырубке деревьев на территории государственного лесного фонда несмотря на то, что место, на котором он разрешил вырубку, не относится к землям округа. Каких-либо документов, позволяющих вырубать деревья в том месте, у него не было.
Объём вырубленных деревьев составил 9,723 квадратных метра. Ущерб лесному фонду был оценен в 162 тысячи рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию