Устроившую погром в поселковом магазине жительницу Серовского района отправили в СИЗО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серовском районе избрали меру пресечения для местной жительницы, устроившей погром в одном из поселковых магазинов. Её обвиняют в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 1 февраля 2026 года она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвалась в магазин, в который, по версии следствия, пришла за дополнительной порцией спиртного, и стала громить витрины и холодильники с помощью принесённого с собой топора. Продавщица пыталась успокоить буйную покупательницу, но в ответ лишь получала угрозы.
В качестве меры пресечения Серовский районный суд избрал для обвиняемой заключение под стражей до 1 апреля 2026 года, удовлетворив ходатайство следователя.
