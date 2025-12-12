Возрастное ограничение 18+
«Смотрящего» за Артёмовским признали виновным в занятии высшего положения в преступном мире
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 19 декабря, в Свердловском областном суде вынесли приговор Сергею Хитрику, которого, по версии следствия, назначали «смотрящим» за Артёмовским в преступной среде.
Согласно материалам дела, поскольку Хитрик с 2002 по 2004 года занимал высшее положение в преступной иерархии, был ранее неоднократно судим и известен как «вор в законе», его назначили «смотрящим», чтобы он контролировал преступную кассу, пропагандировал уголовно-воровские ценности и разрешал конфликты в криминальной среде Артёмовского. Следствие считает, что в период с сентября 2021 года по февраль 2024 года, Сергей Хитрик ради пополнения кассы совершил ряд вымогательств и одно разбойное нападение.
Прокурор запрашивал для него 18 лет колонии строгого режима, штраф 1 млн рублей и ограничение свободы на 2 года.
Суд признал Сергея Хитрика виновным по статьям 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии), 163 УК РФ (вымогательство) 162 УК РФ (разбой) и назначил 16 лет в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 800 тысяч рублей, с последующим ограничением свободы на срок 2 года.
В ноябре, напомним, к лишению свободы приговорили «смотрящего» за Свердловской областью Марселя Гасанова.
