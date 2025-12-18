Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле возбудили дело из-за отсутствия пандуса для ребёнка с инвалидностью
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за отсутствия пандусов в многоквартирном доме на улице Днепровской, в котором живёт малолетний ребёнок с инвалидностью.
Как сообщает информационной центр СК, из-за этого ребёнку сложно покидать квартиру.
Ситуацию взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ему будут докладывать о ходе расследования.
«Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, а также признание квартиры непригодной для проживания инвалида, мер к установке конструкции либо предоставлению адаптированного жилья взамен не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,
– говорится в сообщении ведомства.
