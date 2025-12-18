В Нижнем Тагиле возбудили дело из-за отсутствия пандуса для ребёнка с инвалидностью





– говорится в сообщении ведомства. «Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, а также признание квартиры непригодной для проживания инвалида, мер к установке конструкции либо предоставлению адаптированного жилья взамен не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за отсутствия пандусов в многоквартирном доме на улице Днепровской, в котором живёт малолетний ребёнок с инвалидностью.Как сообщает информационной центр СК, из-за этого ребёнку сложно покидать квартиру.Ситуацию взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ему будут докладывать о ходе расследования.