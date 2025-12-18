Семьи стали чаще приезжать в Екатеринбург ради детских спектаклей на Новый год





– сказал Рауль Салахов. «По нашим опросам, 39% россиян планируют семейное путешествие на ближайших новогодних праздниках, и в большинство из них возьмут детей. Новогодние представления, ёлки и ледовые шоу помогают сохранить баланс между интересами взрослых и юных путешественников: дети получают те эмоции, за которыми едут на зимние каникулы, а взрослые – пространство для совместного отдыха и собственных впечатлений. Это хороший способ интересно провести дни отпуска, ощутить новогоднюю атмосферу и пополнить семейную копилку тёплых воспоминаний»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В преддверии новогодних праздников в Екатеринбурге вырос спрос на детские спектакли и посуточную аренду квартир. Аналитики выяснили, ради каких представлений семьи приезжают в уральскую столицу.Спрос на аренду квартир в уральской столице на январские каникулы вырос в 2,4 раза, сообщают аналитики «Авито Путешествий». Средняя цена — 3940 рублей в сутки, бронируют обычно на три ночи для трёх человек. По России объём бронирований посуточного жилья увеличился на 17,5%, чаще выбирают однокомнатные (40%) и двухкомнатные (28%) квартиры.Как отметил руководитель по развитию сервисов для арендодателей Авито Рауль Салахов, детские представления всё чаще становятся поводом для путешествий по стране.По данным Kassir.ru, в Екатеринбурге в топ-3 популярных вошли «Щелкунчик. Новогодняя сказка», «Три кота: Новый год в Котополисе» и «Волшебная лампа Аладдина». Обычно билеты на детские события покупают за четыре дня, но на хиты – сразу после старта продаж в середине ноября.В среднем спрос на детские представления удвоился по сравнению с прошлым годом, а количество предложений на Урале выросло на 56%. Средняя цена билета за год выросла на 4% — до 1214 рублей.