На Урале покажут ролик от Авито о правилах безопасности при онлайн-покупках
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В рамках проекта «Цифровой ликбез» Авито вместе с АНО «Цифровая экономика» сделали видеоролик, посвящённый правилам безопасности при покупках в интернете. Его уже показали на 34 тысячах медиаэкранах Москвы, и теперь собираются выпустить по всей стране, включая уральские регионы.
Ролик объясняет, как проверять продавцов и товары, общаться безопасно, защищать данные и использовать инструменты платформ. Цель — повысить цифровую грамотность и снизить риски сделок.
Замдиректора направления «Кадровый суверенитет» АНО «Цифровая экономика» Ольга Франчук также подчеркнула, что на сегодняшний день современные платформы предлагают инструменты, которые делают покупки удобными и безопасными.
«Интернет стирает границы, сегодня любой товар или услугу можно заказать в несколько кликов, даже в самом отдаленном уголке страны. Но важно, чтобы каждая сделка приносила только положительные эмоции и была безопасной. Современные платформы предлагают целый ряд встроенных инструментов защиты. Наш ролик в легкой форме напоминает, как правильно этими инструментами пользоваться, чтобы быть уверенным в удачной покупке»,
– отметила директор департамента по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.
