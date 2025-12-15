Возрастное ограничение 18+
К 12 годам «строгой» колонии приговорили наркозакладчика из Нижнего Тагила
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле к 12 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который в январе 2025 года делал закладки, но был замечен сотрудниками полиции.
В прокуратуре Свердловской области не уточнили объём наркотиков, с которым был задержан мужчин, но сообщили, что он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере с квалификациями «с использованием сети Интернет» и «группой лиц» (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
Также суд конфисковал телефон, с которого мужчина общался со своими нанимателями.
Осуждённый свою вину признал в полном объёме и раскаялся.
«Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде 12 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в ведомстве.
