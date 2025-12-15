К 12 годам «строгой» колонии приговорили наркозакладчика из Нижнего Тагила

«Дзержинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновному наказание в виде 12 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

