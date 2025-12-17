В алапаевском лесничестве пресечена коррупционная схема

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области завершено расследование громкого уголовного дела о коррупции в сфере лесопользования. Фигурантом является участковый лесничий Синячихинского лесничества в Алапаевске.Мужчине 1989 года рождения предъявлено обвинение в получении взяток. Ему инкриминируют совершение трёх преступлений по статьям Уголовного кодекса.По версии следствия, в 2023–2024 годах участковый лесничий организовал коррупционную схему. Он систематически получал деньги от алапаевского предпринимателя-лесозаготовителя. Взятки передавались за совершение бездействия в интересах бизнесмена. В обмен на деньги лесничий закрывал глаза на нарушения лесного законодательства и не привлекал предпринимателя к ответственности. Размер каждой незаконной денежной передачи варьировался от 80 до 450 тысяч рублей.Противоправная деятельность была выявлена и задокументирована в сентябре 2025 года. Эту работу провели специалисты полиции по борьбе с экономической преступностью. Собранные ими материалы переданы следователям регионального Следственного комитета, которые возбудили уголовное дело и провели расследование.В отношении обвиняемого судом была избрана строгая мера пресечения. Он находится в следственном изоляторе, ожидая начала процесса. Суду уже передано уголовное дело со всеми материалами. Виновному грозит серьёзное наказание до двенадцати лет лишения свободы.