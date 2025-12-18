В новогодние праздники свердловские поликлиники будут работать в особом режиме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В отличие от людей большинства профессий, врачи лишены возможности в полной мере расслабиться даже в новогодние праздники. И пока многие учреждения Свердловской области закроются на зимние каникулы, поликлиники будут работать и в особом режиме.Только в первый день нового, 2026-го года, свердловские поликлиники будут закрыты для пациентов. Но уже второго января двери их снова откроются и зайти в них можно будет с восьми утра до восьми вечера. В таком режиме поликлиники проработают 5, 6, 8 и 9 января. Службы скорой и неотложной помощи будут функционировать в стандартном режиме без перерывов. Об этом было сообщено на сегодняшнем заседании областного правительства, где обсуждалась готовность государственных ведомств и различных служб к работе в период зимних праздников.На заседании было также сказано, что в регионе поддерживается значительный четырехмесячный запас льготных лекарств, а Областная станция переливания крови создала достаточный резерв донорской крови. Территориальный центр медицины катастроф переведён в режим повышенной готовности.