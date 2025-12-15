Возрастное ограничение 18+

Спрос на посуточные квартиры и дома в УрФО вырос вдвое на новогодние каникулы

16.45 Четверг, 18 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Жители Уральского федерального округа заметно активизировались в планировании коротких поездок на новогодние праздники. Как следует из данных платформы Авито Путешествия, на период с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года число бронирований посуточного жилья выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

Наибольший спрос на посуточные квартиры фиксируется в крупных городах округа. Чаще всего пользователи выбирают Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Сургут и Ханты Мансийск, на эти направления приходится 69% всех бронирований квартир в УрФО. В сегменте загородного жилья лидируют Магнитогорск, Миасс, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск, которые суммарно формируют 46% бронирований домов и коттеджей, сообщили аналитики Авито Путешествия.

Форматы размещения также различаются в зависимости от типа поездки. В городах чаще всего бронируют однокомнатные квартиры и студии, а за пределами городской застройки востребованы дома и коттеджи. В среднем квартиры арендуют на три ночи, обычно для компании из трёх человек, тогда как загородные дома снимают на две ночи, чаще всего для групп из шести гостей.

Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в новогодние праздники в округе составляет 3 520 рублей за ночь. Самые высокие цены зафиксированы в Екатеринбурге, где сутки проживания обходятся примерно в 3 940 рублей, наиболее доступные предложения отмечены в Челябинске со средней стоимостью около 2 840 рублей. Загородные дома в среднем сдают за 13 920 рублей в сутки, при этом самые дорогие варианты находятся в Миассе, а более доступные предложения представлены в Магнитогорске, уточнили в Авито Путешествия.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге за год подешевела аренда квартир на 11%
15 декабря 2025
Большинство екатеринбуржцев планируют путешествовать на новогодние праздники
10 декабря 2025
Lime и 12 STOREEZ стали самыми быстрорастущими брендами одежды в Екатеринбурге
16 декабря 2025
В Екатеринбурге в 2,5 раза выросли продажи советских ёлочных игрушек
17 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:15 В Ирбите осудили двух мужчин за смертельное избиение бездомного
17:00 Вблизи Березовского произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух легковушек
16:45 Спрос на посуточные квартиры и дома в УрФО вырос вдвое на новогодние каникулы
16:27 Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова отправили в СИЗО
16:24 Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодних распродажах в среднем 17 тысяч рублей
14:53 В Екатеринбурге против правозащитника Алексея Соколова возбудили дело о госизмене
14:37 Российский рынок выделенных сетей pLTE с ИИ продолжает быстро расти
13:50 В Свердловской области за сутки произошло 14 пожаров, в одном из которых погибла женщина
13:23 В Екатеринбурге умер художник Владимир Смелков
12:51 МЧС выяснило, что пожар в Туринской Слободе вызван поджогом, а не петардой
12:25 Уголовное дело возбуждено после обращения депутата из-за избиения девушки в Нижнем Тагиле
11:59 Минюст по Свердловской области переехал в отреставрированный особняк в центре
11:30 Массовое ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург временно затруднило движение
10:42 Жительницу ХМАО будут судить в Нижнем Тагиле по делу о ДТП с тремя погибшими
10:14 В Свердловской области пик мошеннических звонков в 2025 году пришёлся на август
09:38 В Екатеринбурге на 60 суток приостановили работу точки быстрого питания на Совхозной
21:11 Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
20:50 В Туринске пенсионер подозревается в убийстве сожительницы из-за бытового конфликта
19:51 В селе Туринская Слобода петарда вызвала пожар в жилом доме
19:43 Жителя Тюмени осудили в Екатеринбурге за контрабанду миллионов
19:06 После суда на вокзале Екатеринбурга отремонтируют платформы
18:49 Мастерская «История новогодней открытки» будет работать в Ельцин-центре
17:04 В Свердловской области ожидаются морозы до -30°C
16:57 Более двух тонн мандаринов завезли в Свердловскую область в преддверии Нового года
16:42 В Екатеринбурге в 2,5 раза выросли продажи советских ёлочных игрушек
16:18 Адвоката Романа Качанова арестовали на два месяца
Все новости Свердловской области
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
Все новости России и мира
17:15 В Ирбите осудили двух мужчин за смертельное избиение бездомного
17:00 Вблизи Березовского произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух легковушек
16:45 Спрос на посуточные квартиры и дома в УрФО вырос вдвое на новогодние каникулы
16:27 Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова отправили в СИЗО
16:24 Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодних распродажах в среднем 17 тысяч рублей
14:53 В Екатеринбурге против правозащитника Алексея Соколова возбудили дело о госизмене
14:37 Российский рынок выделенных сетей pLTE с ИИ продолжает быстро расти
13:50 В Свердловской области за сутки произошло 14 пожаров, в одном из которых погибла женщина
13:23 В Екатеринбурге умер художник Владимир Смелков
12:51 МЧС выяснило, что пожар в Туринской Слободе вызван поджогом, а не петардой
12:25 Уголовное дело возбуждено после обращения депутата из-за избиения девушки в Нижнем Тагиле
11:59 Минюст по Свердловской области переехал в отреставрированный особняк в центре
11:30 Массовое ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург временно затруднило движение
10:42 Жительницу ХМАО будут судить в Нижнем Тагиле по делу о ДТП с тремя погибшими
10:14 В Свердловской области пик мошеннических звонков в 2025 году пришёлся на август
09:38 В Екатеринбурге на 60 суток приостановили работу точки быстрого питания на Совхозной
21:11 Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
20:50 В Туринске пенсионер подозревается в убийстве сожительницы из-за бытового конфликта
19:51 В селе Туринская Слобода петарда вызвала пожар в жилом доме
19:43 Жителя Тюмени осудили в Екатеринбурге за контрабанду миллионов
19:06 После суда на вокзале Екатеринбурга отремонтируют платформы
18:49 Мастерская «История новогодней открытки» будет работать в Ельцин-центре
17:04 В Свердловской области ожидаются морозы до -30°C
16:57 Более двух тонн мандаринов завезли в Свердловскую область в преддверии Нового года
16:42 В Екатеринбурге в 2,5 раза выросли продажи советских ёлочных игрушек
16:18 Адвоката Романа Качанова арестовали на два месяца
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK