Спрос на посуточные квартиры и дома в УрФО вырос вдвое на новогодние каникулы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители Уральского федерального округа заметно активизировались в планировании коротких поездок на новогодние праздники. Как следует из данных платформы Авито Путешествия, на период с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года число бронирований посуточного жилья выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.Наибольший спрос на посуточные квартиры фиксируется в крупных городах округа. Чаще всего пользователи выбирают Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Сургут и Ханты Мансийск, на эти направления приходится 69% всех бронирований квартир в УрФО. В сегменте загородного жилья лидируют Магнитогорск, Миасс, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск, которые суммарно формируют 46% бронирований домов и коттеджей, сообщили аналитики Авито Путешествия.Форматы размещения также различаются в зависимости от типа поездки. В городах чаще всего бронируют однокомнатные квартиры и студии, а за пределами городской застройки востребованы дома и коттеджи. В среднем квартиры арендуют на три ночи, обычно для компании из трёх человек, тогда как загородные дома снимают на две ночи, чаще всего для групп из шести гостей.Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в новогодние праздники в округе составляет 3 520 рублей за ночь. Самые высокие цены зафиксированы в Екатеринбурге, где сутки проживания обходятся примерно в 3 940 рублей, наиболее доступные предложения отмечены в Челябинске со средней стоимостью около 2 840 рублей. Загородные дома в среднем сдают за 13 920 рублей в сутки, при этом самые дорогие варианты находятся в Миассе, а более доступные предложения представлены в Магнитогорске, уточнили в Авито Путешествия.