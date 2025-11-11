Возрастное ограничение 18+
«Смотрящему» за Свердловской области Марселю Гасанову
Фото: прокуратура Свердловской области
Свердловский областной суд вынес приговор Марселю Гасанову, которого, по версии суда и следствия, в сентябре 2024 года назначили «смотрящим» в криминальной среде региона.
Согласно материалам дела, Гасанову доверили контролировать преступную кассу и заниматься пропагандой воровских «ценностей». Также в обязанности «смотрящего» входило решение конфликтов в преступной среде.
Суд признал его виновным по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также по статьям 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей) за то, что он натворил в марте 2025 года, когда он находился в СИЗО.
Прокурор запрашивал для Марселя Гасанова 15 лет лишения свободы, но суд назначил 13 лет, которые осуждённый проведёт в исправительной колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей и последующее ограничение свободы на 1 год, сообщили в областной прокуратуре.
