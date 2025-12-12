Возрастное ограничение 18+
Экс-сотрудника лесничества осудили за продажу данных клиентов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Артёмовском вынесли приговор бывшему сотруднику «Егоршинского лесничества» за продажу информации о клиентах.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, осуждённый занимал должность главного специалиста, в обязанности которого входило заключение договоров на заготовку леса. Согласно материалам дела, летом 2023 года к нему обратился предприниматель, предложивший деньги за информацию о клиентах лесничества, чтобы самостоятельно с ними связываться, договариваться об условиях поставки древесины и вырубать лес на их делянках. Лесничий согласился и за информацию о трёх потенциальных клиентах получил 100 тысяч рублей.
Впоследствии против сотрудника лесничества возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Артемовский городской суд признал его виновным и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей с лишением права занимать должности в госорганах на 2 года. Также у осуждённого конфисковали саму взятку.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Известно, что уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство.
