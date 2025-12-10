На Уралмаше собака спасла хозяйку от нападения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге было совершено нападение на местную жительницу. К счастью, в дело вмешалась собака, которая отогнала агрессора.Инцидент произошёл около 06.15 во дворах проспекта Космонавтов. Женщина выгуливала питомца и находилась неподалёку от здания «Арт-Этюда», когда появился незнакомый мужчина и внезапно схватил её за капюшон.Собаку нападавший, вероятно, не заметил в предрассветных сумерках. Животное же мгновенно отреагировало на угрозу и бросилась на нападавшего, рыча и громко лая. Этим она заставила злоумышленника ретироваться. Испугавшись, он отпустил женщину и убежал в сторону проспекта Космонавтов.Потерпевшая смогла разглядеть лишь общие черты нападавшего. Он был очень худощавым и высоким, около 180 сантиметров ростом. На нём была длинная куртка-парка оранжево-кирпичного цвета с капюшоном.О произошедшем в соцсетях рассказала дочь потерпевшей. Она надеется, что её сообщения насторожат жителей Уралмаша и те будут осторожней прогуливаться по микрорайону в тёмное время суток.