Российский рынок выделенных сетей pLTE с ИИ продолжает быстро расти

Российский рынок выделенных сетей pLTE, активно интегрируемых с ИИ и edge-решениями, продолжает быстро расти. По прогнозам аналитиков Telecom Daily, в 2025 году объём сегмента достигнет 7,4 млрд рублей, при этом МТС остаётся лидером по количеству реализованных сетей.Российский рынок pLTE развивается в основном за счёт горнодобывающей промышленности (46%), нефтегазового сектора (16%), транспорта (12%), энергетики (11%) и нефтехимии (8%).С 2018 по 2025 годы МТС запустила 69 коммерческих и пилотных сетей, что составляет 43% рынка. На втором месте находится Мегафон с 56 проектами (35%), на третьем — Ростелеком с семью запусками (4%). Ещё 30 запусков были реализованы другими участниками отрасли (18%). В текущем году МТС реализовала 19 сетей, из которых 17 коммерческих, что составляет 45% всех проектов года.Аналитики отмечают, что рынок pLTE развивается в сторону интеграции с ИИ и edge-решениями, внедрения модульных и гибридных сетевых архитектур, а также модели «сеть как услуга», которая делает технологии доступными для среднего бизнеса. При этом сохраняются вызовы: дефицит квалифицированных кадров, рост затрат и повышенные требования к безопасности. Ожидается, что сегмент pLTE/5G будет стабильно расти на 25–30% в год.