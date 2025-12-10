Возрастное ограничение 18+
Облсуд изменил формулировку прекращения полномочий главы Режевского округа Карташова
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд удовлетворил жалобу прокурора на формулировку причины ухода Ивана Карташова с поста главы Режевского муниципального округа.
Как рассказали в пресс-службе суда, 19 марта 2025 года режевская дума прекратила полномочия Карташова с формулировкой «в связи с отставкой по собственному желанию». Прокуратуру это не устроило, и ведомство обратилось в суд с требованием признать решение незаконным.
Суд согласился с прокуратурой и заменил формулировку на: «Полномочия Ивана Карташова прекращены досрочно в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами "О противодействии коррупции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"».
Решение вступило в законную силу, но его можно обжаловать в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в течение шести месяцев.
«Основанием иска послужило то, что глава округа не выполнил свои обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, что является требованием антикоррупционного законодательства»,
– пояснили в суде.
