Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова отправили в СИЗО
Фото: объединённая пресс-служба судов Свердловской области
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения правозащитнику Алексею Соколову, которого обвиняют по статье «Государственная измена».
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Алексею Соколову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 15 февраля.
Ранее также на два месяца в СИЗО отправили двух правозащитников, юриста Ларису Захарову и адвоката Романа Качанова. Обыски у них прошли одновременно с обысками у Соколова.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Алексею Соколову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться в СИЗО до 15 февраля.
Ранее также на два месяца в СИЗО отправили двух правозащитников, юриста Ларису Захарову и адвоката Романа Качанова. Обыски у них прошли одновременно с обысками у Соколова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Адвоката Романа Качанова арестовали на два месяца
17 декабря 2025
17 декабря 2025