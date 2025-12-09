Возрастное ограничение 18+
Уголовное дело возбуждено после обращения депутата из-за избиения девушки в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов получил ответ от Следственного комитета на своё обращение о нападении на девушку в Нижнем Тагиле. Ранее парламентарий направил запрос к начальнику ГУ МВД региона Александру Мешкову с просьбой провести проверку инцидента и взять его на личный контроль.
Как сообщает депутат в своем телеграм-канале, возбуждено уголовное дело по п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения), подозреваемый установлен. Дело находится на контроле следственного управления по Свердловской области.
Ранее в СМИ сообщалось, что нападение произошло после того, как девушка отказалась познакомиться с мужчиной, который затем избил её и забрал сумку с документами и личными вещами.
