Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодних распродажах в среднем 17 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители Екатеринбурга в этом году планируют потратить на новогодних распродажах в среднем около 17 тысяч рублей. Такие данные получили аналитики Авито по итогам опроса горожан о покупательских привычках в период праздничных акций.Исследование показало, что новогодние распродажи остаются популярным форматом покупок. По данным Авито, 83% опрошенных хотя бы время от времени приобретают на них подарки для себя и близких. Почти треть респондентов сознательно ждут скидок, чтобы купить подарки, чаще всего так поступают молодые люди в возрасте 18–24 лет.При этом жители Екатеринбурга стали чаще пользоваться праздничными акциями. Почти половина участников опроса признались, что за последние три года начали делать такие покупки заметно активнее. Большинство подходит к распродажам осознанно. По данным аналитиков, 44% внимательно изучают предложения и избегают спонтанных покупок, а 28% заранее составляют список необходимых товаров.Чаще всего во время новогодних распродаж горожане покупают косметику и парфюмерию, эту категорию выбрали 41% опрошенных. Далее следуют товары для дома и ремонта с долей 37% и электроника с гаджетами, которые приобретают 33% покупателей. Мужчины чаще выбирают технику, женщины, в свою очередь, активнее покупают одежду, детские товары, аксессуары и товары для творчества.Согласно данным Авито, мужчины в среднем закладывают на новогодние распродажи бюджет примерно на треть больше, чем женщины. При этом более половины опрошенных хотели бы уложиться в сумму до 10 000 рублей, ещё 28% готовы потратить до 20 000, а 21% допускают расходы выше этого уровня.