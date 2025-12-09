Возрастное ограничение 18+
Избившему сверстника школьнику из Среднеуральска вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 12 декабря, мировой судья судебного участка № 3 Верхнепышминского судебного района вынес приговор школьнику, 2008 года рождения, из Среднеуральска, который избил другого ученика, 2007 года, на почве личной неприязни.
Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 1 статьи 112 УК РФ).
Согласно материалам дела, 24 февраля 2025 года во время перемены он избил своего сверстника. Впоследствии юноша попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами костей носа, глазницы и челюсти. По данным областной прокуратуры, молодой до сих пор страдает от этих травм.
«Потерпевший до настоящего времени испытывает физические страдания, выраженные в проблемах с дыханием, зрением и концентрацией внимания»,
– рассказали в ведомстве.
Осуждённый свою вину не признал. На суде он утверждал, что не хотел причинить такой вред.
В качестве наказания подростку назначили 1 год ограничения свободы, сообщили в прокуратуре. Также в ведомстве отметили, что в Верхнепышминском городском суде находится исковое заявление прокурора о взыскании с обидчика и школы, в которой учатся юноши, моральной компенсации в пользу пострадавшего подростка.
