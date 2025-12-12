Возрастное ограничение 18+
В столице Урала вынесли приговор по делу о кражах авто на 13,5 млн рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в хищении десяти автомобилей. Свою вину он не признал.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, судом и следствием установлено, что житель уральской столицы входил в состав преступной группы, специализирующейся на автомобилях Kia Rio. Зная, что запчасти для этой марки пользуются спросом, банда угоняла машины и разбирала их.
Таким образом, с июня 2022 года по апрель 2024 года было похищено десять автомобилей на общую сумму 13,5 миллиона рублей.
Суд признал подсудимого причастным к хищениям по статье о краже (пункты «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ) и приговорил его к 9 годам в исправительной колонии общего режима.
Организатору вынесли приговор ещё в феврале этого года. Известно, что был ещё один соучастник, но его личность пока не установили.
