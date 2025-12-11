Странная история с похищением собаки произошла в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге произошёл вопиющий случай похищения собаки прямо во время вечерней прогулки. Домашнего питомца под видом заботы о нём отняли у хозяина трое незнакомцев.Инцидент случился 17 декабря на территории Старой Сортировки, недалеко от перекрёстка улиц Кишиневской и Билимбаевской. Неизвестные напали на мужчину, выгуливавшего питомца. Группа из двух мужчин и женщины сначала пристала к хозяину с вопросами о собаке. Затем они сбили мужчину с ног и выхватили из рук поводок с животным. Свои действия они пояснили заботой о собаке — раз та дрожит, значит хозяин плохо о ней заботится.Похищенную собаку зовут Масяня, это четырёхлетняя стерилизованная дворняжка, которую несколько лет назад забрали из приюта на пмж. У питомицы есть особенности здоровья, из-за которых у неё часто дрожат конечности, а пережитое в прошлом сделало её очень пугливой на улице.После похищения, хозяева бросились публиковать информацию о случившемся в соцсетях. Пользователи интернета начали присылать «наводки» относительно места, где может находится Масяня. После череды ложных сообщений поступил звонок от девушки, которая действительно нашла собачку. Та сидела в подъезде — брошенная хулиганствующими «спасителями» и растерянная.Сейчас Масяня снова дома и постепенно отходит от пережитого стресса.