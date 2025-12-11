Возрастное ограничение 18+

Странная история с похищением собаки произошла в Екатеринбурге

20.16 Четверг, 18 декабря 2025
Фото из соцсетей
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге произошёл вопиющий случай похищения собаки прямо во время вечерней прогулки. Домашнего питомца под видом заботы о нём отняли у хозяина трое незнакомцев.

Инцидент случился 17 декабря на территории Старой Сортировки, недалеко от перекрёстка улиц Кишиневской и Билимбаевской. Неизвестные напали на мужчину, выгуливавшего питомца. Группа из двух мужчин и женщины сначала пристала к хозяину с вопросами о собаке. Затем они сбили мужчину с ног и выхватили из рук поводок с животным. Свои действия они пояснили заботой о собаке — раз та дрожит, значит хозяин плохо о ней заботится.

Похищенную собаку зовут Масяня, это четырёхлетняя стерилизованная дворняжка, которую несколько лет назад забрали из приюта на пмж. У питомицы есть особенности здоровья, из-за которых у неё часто дрожат конечности, а пережитое в прошлом сделало её очень пугливой на улице.

После похищения, хозяева бросились публиковать информацию о случившемся в соцсетях. Пользователи интернета начали присылать «наводки» относительно места, где может находится Масяня. После череды ложных сообщений поступил звонок от девушки, которая действительно нашла собачку. Та сидела в подъезде — брошенная хулиганствующими «спасителями» и растерянная.

Сейчас Масяня снова дома и постепенно отходит от пережитого стресса.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбурженка потребовала компенсацию от администрации Академического за нападение собак
11 декабря 2025
В Екатеринбурге задержали предполагаемых бегунков-гастролёров после хищения у пенсионерки
09 декабря 2025
В Екатеринбурге двум собачкам и коту ищут постоянное жильё
15 декабря 2025
Популярный блогер умер в Екатеринбурге в возрасте 34 лет
15 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:14 На Уралмаше собака спасла хозяйку от нападения
20:45 После ложного доноса осужден якобы обворованный житель Верхней Пышмы
20:16 Странная история с похищением собаки произошла в Екатеринбурге
19:48 В алапаевском лесничестве пресечена коррупционная схема
19:16 В новогодние праздники свердловские поликлиники будут работать в особом режиме
18:55 Дебют культового американского кинорежиссёра в Екатеринбурге покажут на большом экране
17:15 В Ирбите осудили двух мужчин за смертельное избиение бездомного
17:00 Вблизи Березовского произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух легковушек
16:45 Спрос на посуточные квартиры и дома в УрФО вырос вдвое на новогодние каникулы
16:27 Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова отправили в СИЗО
16:24 Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодних распродажах в среднем 17 тысяч рублей
14:53 В Екатеринбурге против правозащитника Алексея Соколова возбудили дело о госизмене
14:37 Российский рынок выделенных сетей pLTE с ИИ продолжает быстро расти
13:50 В Свердловской области за сутки произошло 14 пожаров, в одном из которых погибла женщина
13:23 В Екатеринбурге умер художник Владимир Смелков
12:51 МЧС выяснило, что пожар в Туринской Слободе вызван поджогом, а не петардой
12:25 Уголовное дело возбуждено после обращения депутата из-за избиения девушки в Нижнем Тагиле
11:59 Минюст по Свердловской области переехал в отреставрированный особняк в центре
11:30 Массовое ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург временно затруднило движение
10:42 Жительницу ХМАО будут судить в Нижнем Тагиле по делу о ДТП с тремя погибшими
10:14 В Свердловской области пик мошеннических звонков в 2025 году пришёлся на август
09:38 В Екатеринбурге на 60 суток приостановили работу точки быстрого питания на Совхозной
21:11 Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
20:50 В Туринске пенсионер подозревается в убийстве сожительницы из-за бытового конфликта
19:51 В селе Туринская Слобода петарда вызвала пожар в жилом доме
19:43 Жителя Тюмени осудили в Екатеринбурге за контрабанду миллионов
Все новости Свердловской области
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
Все новости России и мира
21:14 На Уралмаше собака спасла хозяйку от нападения
20:45 После ложного доноса осужден якобы обворованный житель Верхней Пышмы
20:16 Странная история с похищением собаки произошла в Екатеринбурге
19:48 В алапаевском лесничестве пресечена коррупционная схема
19:16 В новогодние праздники свердловские поликлиники будут работать в особом режиме
18:55 Дебют культового американского кинорежиссёра в Екатеринбурге покажут на большом экране
17:15 В Ирбите осудили двух мужчин за смертельное избиение бездомного
17:00 Вблизи Березовского произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух легковушек
16:45 Спрос на посуточные квартиры и дома в УрФО вырос вдвое на новогодние каникулы
16:27 Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова отправили в СИЗО
16:24 Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодних распродажах в среднем 17 тысяч рублей
14:53 В Екатеринбурге против правозащитника Алексея Соколова возбудили дело о госизмене
14:37 Российский рынок выделенных сетей pLTE с ИИ продолжает быстро расти
13:50 В Свердловской области за сутки произошло 14 пожаров, в одном из которых погибла женщина
13:23 В Екатеринбурге умер художник Владимир Смелков
12:51 МЧС выяснило, что пожар в Туринской Слободе вызван поджогом, а не петардой
12:25 Уголовное дело возбуждено после обращения депутата из-за избиения девушки в Нижнем Тагиле
11:59 Минюст по Свердловской области переехал в отреставрированный особняк в центре
11:30 Массовое ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург временно затруднило движение
10:42 Жительницу ХМАО будут судить в Нижнем Тагиле по делу о ДТП с тремя погибшими
10:14 В Свердловской области пик мошеннических звонков в 2025 году пришёлся на август
09:38 В Екатеринбурге на 60 суток приостановили работу точки быстрого питания на Совхозной
21:11 Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
20:50 В Туринске пенсионер подозревается в убийстве сожительницы из-за бытового конфликта
19:51 В селе Туринская Слобода петарда вызвала пожар в жилом доме
19:43 Жителя Тюмени осудили в Екатеринбурге за контрабанду миллионов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK