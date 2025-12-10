Возрастное ограничение 18+
Дебют культового американского кинорежиссёра в Екатеринбурге покажут на большом экране
Кадр из фильма «Отпуск без конца»
В Екатеринбурге на большом экране будут несколько дней показывать «Отпуск без конца». Это молодёжная драма, с которой началось творчество культового американского кинорежиссёра Джима Джармуша.
Показы «Отпуска без конца» запускает кинозал Ельцин-центра. По традиции, фильм здесь будет идти на языке оригинала с русскими субтитрами, что позволяет в полной мере насладиться фильмом в «первозданном» виде, без грубо вторгающегося в произведение дубляжа.
Фильм «Отпуск без конца» был снят в 19080-м году. Его главный герой — молодой бездомный, блуждающий по Манхэттену. В течение двух с половиной дней, которые показаны в киноленте, он встречает множество колоритных персонажей и предается мечтам о лучшей жизни. Эта картина — уникальная возможность увидеть истоки авторского стиля культового режиссёра.
Показы дебютной работы Джармуша начнутся с 22 декабря и продлятся до 26 декабря. Билеты можно приобрести как в кассе Ельцин-центра, так и на его официальном сайте.
Справка о режиссёре: Джим Джармуш — американский кинорежиссёр, сценарист и музыкант, ключевая фигура независимого кинематографа США. Известен своими минималистичными, поэтичными и внежанровыми работами, такими как «Ночь на Земле», «Мертвец», «Сломанные цветы» и «Выживут только любовники». Его фильмы часто исследуют темы одиночества, случайных встреч и культурных столкновений.
