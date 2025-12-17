Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге против правозащитника Алексея Соколова возбудили дело о госизмене
Фото: Вечерние ведомости
Против екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом сообщил источник Вечерних ведомостей, информацию также подтвердили в суде.
Заседание по избранию меры пресечения Соколову проходит сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Рассмотрение проходит в закрытом режиме. Уголовное дело по статье 275 УК РФ ведёт ФСБ.
Накануне меры пресечения избрали ещё двум правозащитникам, юристу Ларисе Захаровой и адвокату Роману Качанову. Обыски у них прошли одновременно с обысками у Соколова. Суд избрал им меру пресечения до 15 февраля.
Захарову и Качанова обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ «Организация деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации».
